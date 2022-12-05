Экология 05 декабря 2022, 12:30 Искусственный интеллект начнет сортировать мусор в России

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Лучшего робота-сортировщика выбрал Российский экологический оператор

РЭО определил победителя экохакатона. Компания NevLabs одержала победу в хакатоне Green Tech Startup Booster, организованном Российским экологическим оператором и Фондом «Сколково». Разработчики представили робота-сортировщика, работающего на основе нейронной сети. Всего пять команд-разработчиков инновационных решений продемонстрировали работу своих устройств и ПО с искусственным интеллектом для распознавания и сепарации в условиях, приближенных к реальным.

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«Внедрение автоматизированных систем, основанных на искусственном интеллекте, — это один из способов снижения объема полигонного захоронения. Такие системы позволяют эффективно и в больших объемах сортировать отходы. Плюс, немаловажный аспект — импортозамещение. Оптические сепараторы — та сфера, где как раз нужны отечественные разработки. Поэтому мы решили провести в Сколково хакатон, формат выбрали необычный — битва роботов-сортировщиков. Участники представили замечательные идеи машин для обработки отходов. А победителем стал проект Nevlabs с роботом, использующим для распознования отходов нейронную сеть. Очень надеюсь, что победитель сможет стать поставщиком оборудования на все предприятия, которые строятся при нашей финансовой поддержке. Сейчас это порядка 60 субъектов — всем инновационным решениям точно найдется место. При этом у нас уже есть опыт прошлого хакатона, когда мы нашли лучшее решение для построения 3D-моделей полигонов с помощью дронов. Вместе с победителем проблого хакатона мы облетели уже 500 полигонов для того, чтобы точно оценить их остаточную емкость», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Резидент «Сколково» NevLabs представил дельта-робот, применяющегося для сортировки бытовых отходов. Для распознавания используется нейронная сеть, что, во-первых, позволяет кардинально снизить стоимость решения по сравнению с традиционными оптическими сортировщиками, работающими в инфракрасном диапазоне, а во-вторых, позволяет распознавать фракции, неподвластные спектральному анализу.

«В процессе организации хакатона Green Tech Startup Booster совместно с Фондом „Сколково“ мы утвердились в необходимости ежегодного проведения этого мероприятия. Нам удалось проделать комплексную работу: определить проблематику, найти участников со всей России, посмотреть вживую на самые яркие решения от инженеров и разработчиков. Регулярность таких важных отраслевых событий позволит ускорить совершенствование технологий для сортировки отходов», — отметил Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

На территории технопарка «Сколково» были представлены разработки в области автоматизированного мониторинга и анализа вторсырья, высокоскоростные дельта-роботы для сортировки отходов с функцией распознавания объектов при помощи ИИ, оптический сепаратор, а также модуль по роботизированной сортировке бытовых отходов. Перед участниками стояла задача предложить комплексное решение, позволяющее повысить качество и эффективность процесса сортировки отходов.

«Мы всегда стараемся решить задачу обеспечения отрасли переработки отходов инновационными и передовыми технологиями. При этом важно повышать экономическую эффективность. В первую очередь, мы рассчитываем на то, что представленные решения будут конкурировать на рынке и показывать наилучшие результаты. Думаю, что гибридные, комплексные системы, в конечном итоге и будут решать те задачи, которые предъявляет рынок», — отметил директор по акселерации по городским технологиям кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Компания Leonovich Labs представила решение для автоматизированного мониторинга и анализа вторсырья на конвейерной ленте. ПО с использованием технического зрения в синергии с ИИ анализирует состав отходов и генерирует отчеты по морфологическому составу потока для мусоросортировочных комплексов. Нейросеть для анализа размещается на российских серверах, а данные с датчиков передаются по защищенному каналу, обеспечивая безопасность информации.

«Аксалит Софт» продемонстрировал работу оптического сепаратора с NIR-технологией для автоматической сортировки ТКО. В основе лежат специально обученные нейронные сети, а определение видов отходов происходит с помощью фотометрического анализа.

Компания « Интеллектуальные системы » показала высокоскоростные дельта-роботы для сортировки отходов с функцией распознавания объектов при помощи ИИ для применения в промышленности, а также сортировки ТБО. Модульная конструкция разработки позволяет комбинировать различные варианты оснастки модуля и подстраивать аппаратную часть под конкретную линию заказчика.

Еще один резидент «Сколково» — компания « ECOBOT » представила модуль по роботизированной сортировке бытовых отходов с помощью системы искусственного интеллекта.

В 2021 году в России впервые провели экохакатон в сфере обращения с отходами. Впоследствии РЭО запустил проект по 3D-моделированию полигонов и оцифровал уже около 500 объектов размещения. Такая работа помогает решить одну из проблем отрасли обращения с отходами — отсутствие информации по заполненности полигонов. Результат экохакатона в итоге распространился на всю страну: было найделно решение по облету полигонов дронами, которые сканируют лазерами полигоны, чтобы в дальнейшем разработчики могли построить 3D-модель.