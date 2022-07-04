Иркутские спасатели потушили 2 крупных лесных пожара в Катангском районе

В Приангарье действует пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров. Два крупных очага ликвидировали в Катангском районе, сообщили в правительстве Иркутской области.

Утром 4 июля в регионе действовало пять лесных пожаров на площади 510,7 гектара. Из них четыре тушили в Катангском районе, один — в Ольхонском районе.

За день до этого специалисты МЧС ликвидировали девять очагов, в том числе крупных, на общей площади 21 371 гектар, в частности, четыре в Катангском районе, два — в Жигаловском, по одному — в Качугском, Ольхонском и Чунском районах. Два крупных катангских пожара действовали с 17 июня.

ГУ МЧС России по Иркутской области предупредило о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов четвертого и пятого классов. Жителям запрещено заходить в лесные массивы, так как высока вероятность возгораний из-за малейшей искры.