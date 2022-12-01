Экология 01 декабря 2022, 09:59 Иркутская область перешла на режим повышенной готовности из-за аномальных морозов Губернатор Приангарья Кобзев: в Иркутской области ввели режим повышенной готовности Unsplash

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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области до 5 декабря. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале назвал это вынужденной мерой из-за аномальных морозов.

Проблемы обсудили на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Температура воздуха в регионе опустилась на четыре-восемь градусов ниже нормы. Синоптики предупредили, что в ближайшие дни станет еще холоднее — в некоторых районах подморозит до -32 градусов. Люди включили обогреватели, и подскочило количество бытовых пожаров, больше половины — из-за короткого замыкания.

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«Введение режима — вынужденная мера», — написал Игорь Кобзев.

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В Иркутске 29 ноября прошел сильный снегопад, в городе выстроились 10-балльные пробки длиной до трех километров, рассказал сайт kp.ru. Только за одну ночь выпало 10 процентов месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась до -20 градусов. Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило оранжевый уровень погодной опасности, затем понизило его до желтого. В четверг днем в Иркутске потеплело до -11,9 градуса, 2 декабря ночью столбик термометра покажет -19…-21 градус, днем -16…-18 градусов, пройдет снег. Он будет сопровождаться ветром со скоростью до 10 метров в секунду.