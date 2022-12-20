Экология 20 декабря 2022, 15:50 Инженеров в сфере экономики замкнутого цикла начнут обучать в России

Читать 360tv в

Магистерскую программу запустят РЭО и НИТУ МИСИС

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил кампус Университета науки и технологий МИСИС, новейшие лекционные залы и центр прототипирования высокой сложности «Кинетика». Во время рабочей встречи глава РЭО и ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова обсудили сотрудничество, в частности проработку совместной магистерской программы в сфере экономики замкнутого цикла.

Реклама

Реклама

«Летом этого года мы заключили соглашение о сотрудничестве с НИТУ МИСИС. Встретились с руководством Университета МИСИС и ознакомились с работой Университета, с которым тесно сотрудничаем по подготовке кадров для экономики замкнутого цикла. Вуз полностью оснащен новейшим оборудованием, что позволит качественно готовить кадры. На 2023 год запланирована подготовка магистров по программе „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“. Она станет первой магистерской программой в России такого плана. В НИТУ МИСИС также реализуется магистерская программа „Управление природоохранными инновациями“, в этом году она стала лауреатом „Зеленой премии“ РЭО. Развивая проекты по внедрению экономики замкнутого цикла в отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства, мы рассчитываем на научный и образовательный потенциал Университета, долгосрочное плодотворное сотрудничество», — отметил Денис Буцаев.

Участники встречи также обсудили возможность реализации начиная со следующего учебного года совместных образовательных программ (магистратуры и ДПО) по тематикам низкоуглеродного развития и устойчивого развития.

Делегации РЭО были продемонстрированы кампус Университета МИСИС, новейшие лекционные залы и центр прототипирования высокой сложности «Кинетика». Алевтина Черникова и директор Горного института Александр Мясков рассказали о стратегических направлениях деятельности университета, в том числе о реализуемых проектах в рамках программы «Приоритет 2030».

«Мы также предложили создать совместные рабочие группы в рамках Научно-технического совета РЭО, в которых будем обсуждать внедрение технологий переработки вторичного сырья на пилотных предприятиях, изменения стандартов и нормативной правовой базы, регулирующих глубокую переработку отходов для получения вторичного сырья и дальнейшего его использования при производстве отдельных видов новой продукции», — добавил Буцаев.

Алевтина Черникова поддержала указанные предложения. Формирование рабочих групп запланировано в конце января начале февраля следующего года.

Также были достигнуты договоренности о совместной работе ППК «Российский экологический оператор» и НИТУ МИСИС по разработке проектов в сфере обращения с отходами, утилизации вторичного сырья, которые могут рассчитывать на поддержку с помощью инструментов «зеленого» финансирования.

«ППК „Российский экологический оператор“ — ключевой партнер Университета МИСИС по созданию и внедрению передовых технологий в области „зеленой“ экономики. В рамках подписанного на ПМЭФ-2022 соглашения мы сотрудничаем в сфере декарбонизации ГМК, по направлению обращения с отходами, учету и управлению выбросами парниковых газов, развитию экологического мониторинга и др.

Университет входит в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, созданный РЭО. НИТУ МИСИС — участник разработки стратегии развития кадрового потенциала ЭЗЦ и отрасли обращения с отходами», — отметила ректор Университета науки и технологий МИСИС Алевтина Черникова.

РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению «Консорциум „Экономика замкнутого цикла“ в 2021 году. Он состоит из представителей науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместными усилиями участники будут готовить узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, привлекать ведущих ученых для исследований, в целом поддерживать педагогическое и научное сообщество, внедрять новые технологии, а также трудоустраивать выпускников, получивших образование в области обращения с отходами. Консорциум открыт для новых участников, если они так же, как и нынешний состав, привержены принципам формирования экономики замкнутого цикла.