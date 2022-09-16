Инженеров и технологов назвали самыми перспективными профессиями в отрасли ТКО | 360°

Экология 16 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Инженеров и технологов назвали самыми перспективными профессиями в отрасли ТКО

Читать 360tv в

На стратсессии, организованной РЭО, назвали самые востребованные специальности отрасли

Стартовала стратегическая сессия Российского экологического оператора, посвященная развитию кадрового и технологического потенциала отрасли обращения с отходами. Эксперты обсудили задачи по кадровой трансформации отрасли в рамках формирования экономики замкнутого цикла, а также обратили внимание на профессии, которые нужно в первую очередь развивать.

Реклама

Реклама

«Отрасль обращения с отходами продолжает активно совершенствоваться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. РЭО организовал специальную стратсессию, на которой эксперты отрасли, в частности экономики замкнутого цикла, должны определить шаги в этом направлении. Одним из них является выявление перспективных профессий, востребованных специалистов и ключевых технологий. Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли — это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что в первую очередь для построения экономики замкнутого цикла необходимы такие специалисты, как проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней. Кроме того, отрасли требуются специалисты в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам. Помимо профессий, связанных непосредственно с обращением с отходами, отрасли необходимы специалисты смежных областей — педагоги начального, среднего, среднего специального образования и юристы экологического права.

Директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент» Ирина Бахтина подчеркнула, что специалистам, которые уже трудятся в отрасли требуется дать дополнительное образование. Речь идет о заводских экологах, инженерах на предприятиях, линейных руководителях. Всем им нужны дополнительные знания.

«Дополнительное образование решает эту задачу. Экономика замкнутого цикла — это отдельная серьезная экономическая дисциплина, которая должна идти в дополненние к базовому образованию. Если мы говорим о специальностях, которые надо дорастить, то в первую очередь это компетенции внедрения изменений, трансформации, управления изменениями с точки зрения проектов устойчивого развития. У нас есть дополнительные программы обучения для тех специалистов, которые работают в дирекции по устойчивому развитию, отделах охраны труда и промышленной безопасности предприятий. Мы предлагаем им программы ESG-трансформации, без которой никакие изменения на производстве внедрить невозможно», — отметила Бахтина.

Ректор Университета НИТУ МИСиС Алевтина Черникова тоже считает, что одной из важных задач консорциума «Экономика замкнутого цикла», в состав которого вуз планирует войти, станет создание образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в области ESG. В 2023 году совместно с РЭО будут запущены две новые магистерские программы по направлению «Техносферная безопасность».

«Российский экологический оператор — ключевой партнер Университета науки и технологий МИСиС в сфере создания и внедрения передовых технологий, направленных на формирование экономики замкнутого цикла. В рамках программы „Приоритет 2030“ НИТУ МИСиС реализует стратегический проект „Технологии устойчивого развития“, где основное место занимает тема рециклинга и переработки промышленных отходов. Ученые университета уже сейчас готовы предложить для промышленного внедрения разработки в области природоохранных технологий. Так, например, технологии обогащения минерального сырья помогут в сортировке отходов, улавливание шахтного метана модифицирует подходы утилизации свалочного газа, различные способы рекультивации промышленных отходов применимы для полигонов ТКО и т. д.», — сказала она.

В сфере дополнительного профессионального образования высокий спрос среди специалистов переработки, а также тех, кто занимается созданием экономики замкнутого цикла, специалистов по экономике отрасли, химиков, технологов, архитекторов айти-реальности, рассказала проректор ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Ксения Екимова. Она считает, что сейчас мало специалистов, которые чувствуют отрасль и видят ее перспективы. Кроме того, это специалисты, необходимые в рамках коммерциализации любых проектных решений.

«Потому что все, что сегодня делает отрасль по переработке отходов, — это проектная работа. Начиная с людей, которые каждое утро забирают мусор на мусоровозах, и заканчивая химиками-технологами. Все это движение в рамках проекта. И такие проекты должны быть особым образом управляемы, субсидируемы. Специалистов, которые могут посмотреть глобально на этот процесс, явно недостаточно в отрасли. Важно и первое образование, и переподготовка специалистов с участием индустриальных партнеров. Это залог развития любого проекта, в том числе в области переработки отходов», — указала Екимова.

«Сегодня в стране есть потребность в специалистах по экологическому просвещению. Этих людей очень важно обучить положительной риторике в вопросах экологии, они должны показывать всем, что экологичность может быть нормой жизни. Это напрямую приведет к снижению нагрузки на полигоны и уменьшению загрязненных природных территорий», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Всего в сессии приняли участие 154 эксперта, 14 вузов, 11 ассоциация и деловых объединений, 30 компаний из реального сектора, 3 научные организации и 3 айти-компании, а также три банка.

0 0 0 0 0 0