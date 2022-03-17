Инвестпроекты мусорной отрасли поддержат в новых экономических условиях

Текущие инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и операционную деятельность региональных операторов поддержит государство в связи с новыми экономическими условиями. Меры поддержки были предложены в частности после роста процентных ставок, указали в Российском экологическом операторе. В частности, предлагается субсидировать процентные ставки по привлеченным кредитам на инвестиционные проекты.

«Из-за роста процентных ставок компании столкнулись с проблемами в части реализации инвестиционных проектов. Речь идет как о проектах, запланированных и находящихся в процессе реализации, так и тех, которые уже закончены и по которым компании выплачивают кредиты. В связи с этим были предложены меры поддержки, подразумевающие субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на инвестиционные проекты. Такая же мера поддержки распространится и на региональных операторов, которые привлекали кредиты на пополнение оборотных средств. То есть компании, когда в текущих условиях будут сталкиваться с необходимостью покрытия кассовых разрывов, должны будут привлечь кредит, но смогут получить субсидию, размер которой будет составлять до 90% ключевой ставки Банка России. И это также снимет основную часть напряженности, связанной с деятельностью региональных операторов», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Как пояснили в РЭО, в части региональных операторов было решено идти не по пути предоставления субсидий, как это было в период пандемии коронавирусной инфекции, а по пути субсидирования процентов по кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств.

«Из-за роста процентных ставок возникает кассовый разрыв у компаний и впоследствии возникнет необходимость существенного увеличения тарифов. В связи с этим были предложены меры поддержки, которые позволят субсидировать процентные ставки по привлеченным кредитам на реализацию инвестиционных проектов. И это обеспечит возможность строительства новой инфраструктуры без существенного повышения тарифов, то есть по сути для компаний процентные ставки будут примерно такие же, какие существовали до возникновения текущей ситуации», — отметил заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин.

Помимо этого прорабатываются и другие меры поддержки, такие как отсрочка по налоговым платежам и сборам, которые поступают в бюджеты различных уровней. Рассматриваются меры, которые позволят региональным операторам работать в течение какого-то периода без банковской гарантии, но при условии того, что в отношении деятельности будет осуществляться банковское сопровождение расходов, указали в ППК РЭО. «Это также для отдельных региональных операторов имеет важное значение, потому что в противном случае они просто могли бы лишиться своего статуса», — добавил Алексей Макрушин.