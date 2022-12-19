Экология 19 декабря 2022, 16:07 Инвесторы вложат более 26 млрд рублей в экотехнопарки по всей России

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Деньги готовы вложить 34 компании.

Более 26 млрд рублей готовы вложить 34 компании в экопромышленные парки, на территории которых будут созданы заводы по переработке отходов и производству вторсырья из них. Правительство окажет резидентам экопромпарков поддержку в виде создания инфраструктуры, а Российский экологический оператор вложит деньги в их строительство.

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«Экономика замкнутого цикла — это логичное продолжение работы, связанной с отраслью обращения с отходами, это инструмент по вовлечению всех видов отходов в переработку и получению вторсырья, и, что самое главное, использование указанного вторсырья в производстве новых продуктов. Это в прямом смысле является превращением отходов в новые продукты, в том числе в деньги, потому что если мы монетарно не заинтересуем инвесторов в реализации проекта, мы не сможем довести его до целевых показателей. <…> Правительство дало поручение по результатам доклада Президенту относительно возможного ускорения работ для того, чтобы мы смогли начать размещать резидентов на этих площадках в более короткие сроки. Так, чтобы к концу 2024-го года мы с вами имели не только подготовленные площадки, но в том числе либо уже размещенные и построенные предприятия, либо находящиеся в высокой степени готовности. И у нас достаточно высокий интерес со стороны бизнеса. В настоящий момент мы имеем заявки от 34 компаний на общую сумму в более 26 млрд рублей. Это те, с кем мы уже подписали соглашения. Замечу, что во время доклада Президенту Правительством еще в прошлом месяце этих резидентов было еще меньше, то есть каждый месяц мы получаем заявки от новых потенциальных резидентов», — сказал генидиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, работа в отношении экопромышленных парков ведется в активной стадии — все земельные участки подобраны, все работы по изысканиям завершены, проектирование планируется завершить в феврале, пройти экспертизу — в марте следующего года, затем приступить к строительству. РЭО рассматривает возможность предоставления финансирования на покрытие на возвратной основе 90% затрат на создание объектов резидентов экопромышленных парков. Финансирование будет осуществлено за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО.

Всего в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» будет создано 8 экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Экопромышленные парки будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года. Правительство выделило более 9 млрд рублей на создание инфраструктуры экопромышленных парков — сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, внутриплощадочные дороги и обеспечение транспортной доступности территории парка.

Сами мощности по переработке будут создавать резиденты экопромышенных парков. Их предприятия будут вовлекать в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Они также дадут мощный социальный эффект. В регионах появится около 2100 рабочих мест до конца 2024 года, а до конца 2030-го — более 11 тысяч рабочих мест. Также до конца 2024 года благодаря работе экопромышленных парков в бюджеты всех уровней поступит до 500 млн рублей налоговых отчислений.

Федпроектом заложены целевые показатели по увеличению к 2024 году доли использования вторичных ресурсов в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.

Помимо экопромышленных парков РЭО оказывает поддержку объектам обработки и утилизации отходов в регионах страны. В 2022 году ввести в эксплуатацию планируется более 40 предприятий по обращению с отходами. Из них 32 предприятия, в том числе 6 комплексных, уже введены. Общий объем инвестиций в эти предприятия составил 28 миллиардов рублей, из них 22 составляют деньги рынка. До конца года планируется ввести еще 9 объектов по обращению с отходами, из которых 2 комплексных.