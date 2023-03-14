Экология 14 марта 2023, 14:52 Инвестиционный бум: в РЭО сообщили о сотнях проектах в отрасли по обращению с отходами

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Инвесторы стали активно участвовать в развитии инфраструктуры по обращению с отходами в России. Количество проектов на рынке уже исчисляется сотнями, сообщили в Российском экологическом операторе.

«У нас начался действительно инвестиционный бум, потому что-то, что происходит в отрасли по обращению с отходами, иначе как инвестиционной революцией назвать нельзя. Количество проектов, которые сейчас появляются на рынке, уже исчисляется сотнями. И мы видим, что за создание новых объектов инфраструктуры по обращению с отходами началась нормальная живая конкуренция», — сказал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, выступая на пленарной сессии WASMA-2023.

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Он также рассказал о мерах поддержки со стороны РЭО. Центробанк зарегистрировал программу облигаций РЭО на 100 млрд рублей, мера поддержки оказалась востребованной. До конца года РЭО планирует предоставить займы из средств от выпуска облигаций около 18 инвестпроектам на общую сумму около 60 млрд рублей. Финансирование предоставляется с субсидированием ставки купона по облигациям РЭО из бюджета федпроекта «Комплексная система ТКО» в размере 90% от ключевой ставки Центрбанка. Этот механизм позволяет инвесторам получить заем на создание инфраструктуры отрасли по ставке около 6% годовых.

Если проекты реализуются через концессионное соглашение, то обязательства по их финансированию берут на себя стороны концессионного соглашения. До 95% от стоимости проекта может быть профинансировано из средств займа РЭО, который обеспечивается за счет эмиссии облигаций.

«Такого еще никогда не было, заключено 20 концессионных соглашений за один год. Общая сумма этих концессий — 42,4 млрд рублей. Общая потребность, которую мы видим на рынке, уже превышает 200 млрд рублей. Мы получили заявки в этом году на сумму около 100 млрд рублей. Два-три года назад мы о таком даже мечтать не могли. Мы раскрутили этот маховик, и он начал работать. Мы видим, что те усилия, которые приложили Правительство, бизнес, субъекты в начале реформе, начали давать свои плоды», — добавил Королев.

В рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла» также стартовало проектирование и создание 8 экопромышленных парков. Планируется, что такие парки будут построены во всех федеральных округах. Правительство РФ предоставило субсидии в размере 9,4 миллиарда рублей на их инфраструктуру, а РЭО оказывает финансовые меры поддержки резидентам и уже получил заявки более чем на 17 млрд рублей. Объекты к 2030 году позволят создать 11 346 рабочих мест и обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.