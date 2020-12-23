Инвентаризация наиболее опасных объектов накопленного вреда в РФ завершится в 2021 году

В 2021 году в России завершится инвентаризация опасных объектов накопленного вреда и будет запланирована их рекультивация. Об этом 23 декабря в рамках заседания Госсовета Совета при президенте по приоритетным национальным проектам заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного вреда и запланируем их рекультивацию», — заявила вице-премьер.

Для переработки наиболее опасных объектов 1 и 2 класса опасности будут возведены четыре экотехнопарка. Их запуск произойдет в 2023 году.