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    23 декабря 2020, 16:31

    Инвентаризация наиболее опасных объектов накопленного вреда в РФ завершится в 2021 году

    Редакция сайта 360°

    В 2021 году в России завершится инвентаризация опасных объектов накопленного вреда и будет запланирована их рекультивация. Об этом 23 декабря в рамках заседания Госсовета Совета при президенте по приоритетным национальным проектам заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

    «В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного вреда и запланируем их рекультивацию», — заявила вице-премьер.

    Для переработки наиболее опасных объектов 1 и 2 класса опасности будут возведены четыре экотехнопарка. Их запуск произойдет в 2023 году.