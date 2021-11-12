Экологическую инсталляцию о «зеленых» облигациях Москвы открыли на станции «Деловой центр»

Инсталляцию, посвященную «зеленым» облигациям Москвы, открыли на станции метро «Деловой центр». Частью экспозиции стали настоящие деревья и растения. Задача — напомнить жителям мегаполиса о важности заботы об экологии и рассказать о том, что делают в столице для сбережения природы.

Источник: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Вдоль станции «Деловой центр» высадили живые деревья, а карту метрополитена выполнили из экоматериалов. Перед входом установили парклеты с вертикальным озеленением, а на информационных стендах разместили информацию о «зеленых» облигациях.

В мае этого года Москва стала первым субъектом России, разместившим «зеленые» облигации на 70 миллиардов рублей. Объем заявок в 1,2 раза превысил предложение.

Источник: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Метро неспроста стало площадкой для инсталляции. Деньги, вырученные от размещения «зеленых» ценных бумаг, Москва направляет в том числе на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии.

Это отметила заместитель руководителя столичного аппарата мэра и правительства Мария Багреева.

Решение Москвы выйти на рынок „зеленых“ облигаций служит подтверждением приверженности принципам устойчивого развития и готовности к ускорению экологических инициатив Мария Багреева.

Например, благодаря «зеленым» облигациям Москва закупит 400 электробусов. При этом 200 уже приобрели.

Источник: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Вместе с тем в городе откроют 18 новых станций и проложат 43,8 километра Большой кольцевой линии метро.

Высокий интерес

Москва запланировала выпускать народные «зеленые» облигации.

В мае мы увидели высокий интерес к продукту со стороны физических лиц Мария Багреева.

По ее словам, из первого выпуска «зеленых» облигаций жители приобрели ценные бумаги на 700 миллионов рублей.

Источник: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы

Экологическая инсталляция стала уже вторым проектом, посвященным «зеленым» облигациям.