Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 10:34

СК возбудил дело из-за возгорания на Крымском мосту

Экология

08 октября 2022, 10:29

Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью

Реклама

Происшествия

08 октября 2022, 10:18

Отдыхающим в Крыму пообещали продлить пребывание за счет средств региона

Спецоперация

08 октября 2022, 10:14

Видео предположительного момента взрыва Крымского моста появилось в Сети

Происшествия

08 октября 2022, 10:10

Сухопутный коридор в Крым наладили через новые регионы

Общество

08 октября 2022, 10:07

Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги за 2021 год до 1 декабря

Спорт

08 октября 2022, 09:59

Спортивную площадку отремонтировали в Реутове

Спецоперация

08 октября 2022, 09:48

Крым не останется без еды и горючего

Спецоперация

08 октября 2022, 09:31

Повреждения Крымского моста оперативно устранят

Экология

08 октября 2022, 10:29

Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью

Минэкологии Подмосковья получило медаль на выставке «Золотая осень — 2022»

Читать 360tv в

На агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» подвели итоги конкурса «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники». Государственную инспекцию гостехнадзора Минэкологии Московской области наградили золотой медалью. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования области в своем Telegram-канале.

«Мы представили систему контроля прохождения технического осмотра самоходных машин с использование элементов искусственного интеллекта. Инновации будут применяться на базе платформы для отслеживания перевозок строительных отходов и грунтов», — говорится в сообщении.

Реклама

Подробный доклад о системе озвучили на сессии «Механизмы государственной поддержки обновления парка сельскохозяйственной техники РФ». От Минэкологии области там участвовали первый заместитель министра экологии и природопользования Виталий Мосин, начальник Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов Фролов Сергей и заместитель начальника Управления Персиянов Андрей.

Реклама

Ранее глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов сообщил, что информация о росте поголовья бурых медведей в области неверна. Жителям не стоит волноваться за свою безопасность.

Минэкологии Подмосковья

конкурсы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама