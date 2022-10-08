Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью | 360°

Экология 08 октября 2022, 10:29 Поделиться Telegram

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Viber Инспекцию гостехнадзора Минэкологии Подмосковья наградили золотой медалью Минэкологии Подмосковья получило медаль на выставке «Золотая осень — 2022» Telegram-канал «Экопульс»

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На агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022» подвели итоги конкурса «За освоение современных методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники». Государственную инспекцию гостехнадзора Минэкологии Московской области наградили золотой медалью. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования области в своем Telegram-канале.

«Мы представили систему контроля прохождения технического осмотра самоходных машин с использование элементов искусственного интеллекта. Инновации будут применяться на базе платформы для отслеживания перевозок строительных отходов и грунтов», — говорится в сообщении.

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Подробный доклад о системе озвучили на сессии «Механизмы государственной поддержки обновления парка сельскохозяйственной техники РФ». От Минэкологии области там участвовали первый заместитель министра экологии и природопользования Виталий Мосин, начальник Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, аттракционов Фролов Сергей и заместитель начальника Управления Персиянов Андрей.

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Ранее глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов сообщил, что информация о росте поголовья бурых медведей в области неверна. Жителям не стоит волноваться за свою безопасность.

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