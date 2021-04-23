Инновационная экологическая концепция будет реализована в Крыму

Крым может стать примером перехода к экономике замкнутого цикла для всей страны. Пилотный проект экологического развития будет реализован на полуострове, в случае если Правительство РФ поддержит данную идею. Инновационная концепция экологического развития была разработана Российским экологическим оператором и представителями Республики Крым и Севастополя.

«Считаем целесообразным для достижения целей нацпроекта перейти на единую систему обращения с отходами на полуострове — то есть сразу в двух субъектах РФ. Географически обособленное положение может быть использовано для создания инновационной перспективной модели перехода к экономике замкнутого цикла», — заявил Денис Буцаев.

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, вопросы охраны окружающей среды имеют колоссальное значение для всех жителей полуострова.

«Крым должен стать экологическим примером для других регионов», — заявил Аксенов в ходе рабочей встречи с главой РЭО.

Ранее в этот день Денис Буцаев встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил создание на месте полигона твердых коммунальных отходов «Первомайская балка» современного экотехнопарка.

«Нам нужен технологичный комплекс, который будет учитывать особенности территории Севастополя, близость рекреационных зон и уязвимость экосистем. Опыт РЭО в реализации подобных проектов в других регионах России здесь необходим», — заявил губернатор Севастополя.

Полуостров Крым является особенным местом. Это и всероссийская природная жемчужина и здравница, и туристический центр, который ежегодно посещают 5 миллионов человек (при населении 2,4 миллиона). Это территория с высоким историческим, культурным и геополитическим значением.