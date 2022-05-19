Информацию о мусорных полигонах начали собирать при помощи дронов в России

Российский экологический оператор запустил проект по облету полигонов для построения их 3D-модели и определения остаточной вместимости. Всего планируется собрать актуальные данные по более чем 500 действующим полигонам. Об этом сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«С наступлением благоприятных погодных условий РЭО дал старт проекту по воздушному лазерному сканированию с построением трехмерных цифровых моделей более 500 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с ТКО. Данный подход позволит обеспечить 100% достоверность данных и наличие на федеральном уровне актуальной объективной и единообразной информации о состоянии объектов. Облеты проведены уже на 46 полигонах в пяти регионах — Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Тверской областях. До настоящего времени 19 регионов пока не направили заявки ни по одному полигону с запрашиваемой РЭО документацией, что вызывает недоумение. Сейчас ППК продолжает формировать региональные заявки на проведение работ по воздушному лазерному сканированию», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В числе 19 регионов, которые еще не подали заявки, — Волгоградская область, Кабардино- Балкарская Республика, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, уточнили в РЭО.

Работы РЭО выполняет совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технический измерений по Центральному федеральному округу». Первым шагом проводится облет полигона беспилотным летательным аппаратом, оборудованным средством мобильного лазерного сканирования — лидаром. На основании полученных измерений строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.

На цифровом двойнике полигона определяется фактически оставшийся срок службы объекта — остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений — выход навалов отходов за границы отведенного земельного участка, выход фильтрата вне специально оборудованных мест и др.