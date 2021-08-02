Инфокампанию о раздельном сборе запустили среди 50 миллионов россиян

Более 50 миллионов человек узнают, как правильно разделять отходы и зачем переходить к осознанному потреблению, до конца года. Контент, рассказывающий об этом, будет транслировать «Российский экологический оператор» (РЭО) в рамках масштабной информационно-просветительской кампании. Как уточнил глава РЭО Денис Буцаев, о переходе к новой модели поведения расскажут миллионам людей до конца года для .

«По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко мы начинаем масштабную просветительскую работу как на федеральном уровне, так и в регионах. Она будет проводиться и через классические каналы массовой коммуникации, и через новые медиа», — сообщил Буцаев.

Как подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко, отрасль по обращению с отходами затрагивает каждого и раздельный сбор — ее неотъемлемая часть, поэтому нужно менять культуру потребления.

«В отличие от других сфер, в отрасль обращения отходов вовлечен абсолютно каждый житель страны, и каждый гражданин испытывает на себе последствия любых изменений. Раздельный сбор отходов — неотъемлемая часть новой системы обращения с ТКО. Мы должны стимулировать переработку отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению. И, конечно, вести работу по изменению культуры потребления, информировать граждан о реформе», — отметила Абрамченко.

В РЭО рассказали, что создают медиабанк, в который войдут видеоролики высокого качества для показа на федеральном и региональном уровнях, графика для наружных поверхностей и новых медиа, фотографии, посвященные обращению с твердыми коммунальными отходами и рассказывающие о работе отрасли. Кроме того, РЭО планирует масштабное сотрудничество с инфлюенсерами в Instagram, YouTube и TikTok.

«Таким образом мы решаем сразу несколько задач. Во-первых, этот контент мы будем использовать для проведения собственных просветительских кампаний, чтобы выполнять уставную функцию по повышению осведомленности населения о правилах раздельного сбора», — заявил Буцаев и добавил, что всем контентом компания будет делиться с регионами, чтобы те работали с населением на местах.

Свой первый такой ролик ППК «РЭО» опубликовала на YouTube 1 августа. К данному моменту он собрал более 150 тысяч просмотров.

По мнению экспертов, просветительская работа необходима для отрасли. И чтобы контент по теме обращения с ТКО был высоко качества, потребуются высокие экспертные компетенции, а также сложная творческая и техническая проработка.

В России нужна пропаганда раздельного сбора, считает глава «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов. Люди уже готовы начать разделять мусор, о чем говорят социологические исследования. Но также здесь необходимо наличие инфраструктуры, а именно чистые и обустроенные контейнерные площадки, ведь это лицо реформы.

«Практика нашей работы в регионах показывает крайнюю заинтересованность в информационной поддержке раздельного сбора. Нужна пропаганда, подчеркиваю это слово. Раздельный сбор — это задача государственной важности, идеологически значимое направление», — отметил Исмаилов.

На важность коммуникации с населением обратил внимание и эксперт тематической площадки «Экология» Александр Коган: «В реализации этой реформы, пожалуй, самое важное — разговор с жителями. Необходимо быть в открытом и честном диалоге — рассказывать, почему принимаются те или иные решения, какие механизмы работают».

По его словам, провести столь крупную реформу невозможно без постоянного экологического просвещения. Поэтому так важно вырабатывать экопривычки, в том числе у детей, чтобы сформировать на всю жизнь осознанное потребление и экологическую культуру.