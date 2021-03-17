Инфекционист: раннего сезона клещей в этом году не будет

Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, когда в этом году начнется сезон активности клещей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт уточнила, что в этому году скорее всего не будет теплой весны. До +15 потеплеет лишь к концу апреля, а ночью будет гораздо холоднее.

«Снежный покров был высокий и температуры пока холодные. Все будет зависеть от влажности и от температуры. Скорее всего, раннего выхода и раннего сезона (клещей — прим. ред.) не будет в этом году», — пояснила она.

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина рассказала, как правильно подготовиться к сезону активности клещей.

Эксперт уточнила, что делать прививки нужно только в тех регионах, где объявлена опасность эпидемии энцефалита. Москвы, например, это не касается, а вот в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях стоит привиться. Также Шашина рассказала, что клещи переносят и другие опасные инфекции, такие как боррелиоз. Не от всех есть вакцина, поэтому стоит соблюдать осторожность.