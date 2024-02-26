Экология 26 февраля 2024, 12:52 Индийские технологии переработки упаковки могут начать применять в России РЭО

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Делегация Российского экологического оператора побывала 21 февраля с рабочим визитом на индийских производствах упаковочных материалов. Специалисты из Индии рассказали о технологиях переработки отходов и создания продукции из вторсырья. Местные технологии могут быть применены и в России.

«Построение экономики замкнутого цикла в России требует широкий обмен опытом на межгосударственном уровне. В продолжение нашего сотрудничества с компанией Uflex делегация РЭО побывала с рабочим визитом в Индии, где осмотрела линии переработки многослойного пластика и производства оборудования. Состоялась рабочая встреча, на которой обсуждался совместный проект по переработке многослойного пластика», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Объекты индийской компании UFLEX LIMITED находятся в городах Маланпур и Ахмадабад. На них применяются технологии переработки асептической упаковки. Технология предполагает стерилизацию продукта и упаковки по отдельности.

Во время рабочей встречи стороны также обсудили возможность применения продемонстрированных технологических решений завода Uflex Engeneering на территории России.