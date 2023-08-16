Экология 16 августа 2023, 08:42 Индекс ультрафиолетового излучения в некоторых регионах России поднимется очень высоко — Вильфанд Метеоролог Вильфанд предупредил жителей Кавказа и Черноземья об опасном солнце РИА «Новости»

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В ближайшие дни на побережье Черного моря и регионах Северного Кавказа повысится индекс ультрафиолетового излучения. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасности такого явления, сообщил ТАСС.

«Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. <…> Нужно быть очень внимательными», — сказал он.

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По 12-балльной шкале индекс ультрафиолетового излучения в Ростовской области и Центрально-черноземных областях составит от шести до семи единиц при температуре воздуха +31…+34 градуса, в Северо-Кавказском федеральном округе — от восьми до девяти единиц с жарой около +37 градусов. По мнению специалиста, такое солнце опасно.

Роман Вильфанд предупредил о критической ситуации. По его словам, загорать не стоит, а полуденные часы лучше пережидать в тени. При индексе от трех до семи единиц нужно носить одежду с длинными рукавами, выше восьми — оставаться в помещении.

В Москву придет «ростовское лето», заявил метеоролог. К концу рабочей недели температура воздуха повысится до +31 градуса.