Экология 22 декабря 2022, 16:01 Индекс цен на вторсырье появится в России

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Участники отрасли смогут использовать его для оценки ситуации на рынке.

Биржа Вторсырья (ВМР) запустит индекс цен на вторсырье. Предварительно Российский экологический оператор провел исследование о работе Электронной торговой площадки по продаже вторсырья среди участников отрасли обращения с отходами, в результате чего и была выявлена потребность введения индекса цен. Большинство (83%) опрошенных утилизаторов поддержали идею. На Бирже ВМР будет представлен индекс цен на такое вторсырье, как пластик, стекло, бумагу, алюминий, органические отходы.

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«Мы продолжаем развивать Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичного сырья. Для этого регулярно проводим опросы по ее совершенствованию. Один из последних опросов показал актуальность для участников отрасли необходимость размещения индекса цен на вторсырье — по регионам и общий, федеральный. Такой критерий хотели бы видеть на Бирже ВМР 83% опрошенных участников. В других частях света, например, в Европе и в Северной Америке, различные аналитические центры уже используют подобные индексы, это мировая практика. Например, в 2021 году средние цены на вторичные материальные ресурсы в Европе составили: 65 евро за тонну для стекла, 184 евро за тонну для бумаги и картона и 325 евро за тонну для пластика. По сравнению с 2020 годом они выросли на 32% для пластика, 3% — для стекла и 77% — для бумаги. Игроки отрасли в нашей стране могли бы также использовать индекс для оценки ситуации на рынке и планирования будущих цен и сделок. Напомню, что к бирже ВМР присоединилось более 500 игроков сферы обращения с отходами. Всего на Бирже ВМР размещено 148 лотов на 327,7 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также 87% опрошенных отметили необходимость функции отслеживания необходимого лота и столько же возможность размещения фото/видеоматериалов к описанию лота. Отсутствие технических и иных проблем при использовании ЭТП отметил 71% опрошенных, удобство использования электронной цифровой подписи — 89%. Хорошо оценили работу площадки 50% опрошенных.

«Мы прислушиваемся к запросам отрасли, и необходимые критерии будем добавлять при следующих обновлениях площадки», — отметил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Опрос проводился в онлайн-формате только среди зарегистрированных пользователей ЭТП. За участие в опросе респондентам предоставляется льготный месяц использования площадки. Регистрация на площадке доступна по ссылке: https://etp.reo.ru/