Экология 13 января 2023, 12:28 Индекс цен на переработку мусора появится в России

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Его запустит Биржа вторичных материальных ресурсов

Биржа вторичных материальных ресурсов (ВМР) запустит индекс цен на услуги утилизации. Это станет еще одним шагом по развитию электронной торговой площадку по купле-продаже вторичного сырья, отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Глава РЭО обратил внимание, что решения о внедрении новых функций на бирже принимаются на основе регулярных опросов. Один из последних показал актуальность размещения ценовых индексов на вторсырье, напомнил он. Такой критерий хотели бы видеть на Бирже ВМР 83% опрошенных участников.

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«Биржа концептуально изменила подход к организации и контролю оборота отходов, вторичных ресурсов и услуг по утилизации в отрасли обращения с отходами. Площадка сделала прозрачным процесс цикличного использования всех видов отходов, позволяя отследить движение отходов от места образования до его вторичной переработки», - подчеркнул Денис Буцаев.

По мнению руководителя проекта “Биржа ВМР” Заура Абдурахимова, появление ценовых индексов на вторичное сырье и вторичные ресурсы позволит сделать работу региональных операторов более эффективной, избавив игроков от необходимости проводить исследования рынка.

«Мониторинг ценовых колебаний ведется различными компаниями, агрегаторами коммерческих объявлений, отраслевыми ассоциациями, но нужна прозрачная, пользующаяся доверием и не заинтересованная в «подкручивании» цифр площадка с хорошим трафиком и практикой работы с данными», - сказал Абдурахимов.

Глава ассоциации содействия экономики замкнутого цикла “Ресурс” Валерия Гулимова напомнила, что развитие биржевой торговли обеспечивает формирование объективных ценовых индикаторов, которые являются основой рыночного ценообразования, в том числе влияют и на внебиржевой рынок. ФАС России также выступала с подобным предложением весной 2022 года в части торгов по лому, добавила эксперт.

По ее словам, на цены влияет целый ряд факторов: наличие стабильного локального спроса на вторсырье (алюминиевая банка, ПЭТ-бутылка, чистый картон – универсальные позиции), конкуренция или монополия действующих переработчиков, особенности логистики, прозрачность и доступность системы сбора.

«Цены разнятся не только по отдельным позициям, не только по регионам, но и по сезонам. Бывают такие виды ресурсов, по которым ситуация отличается кардинально. Для примера - некоторые виды отработанного масла в Москве вы сдадите по 15 000 рублей за тонну, а в Приморье – еще и доплатите сами за его утилизацию», - пояснила Гулимова.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. По данным на декабрь 2022 года, к бирже ВМР присоединились свыше 500 игроков сферы обращения с отходами.