ИКЕА и Мега признаны самыми экологичными брендами по версии «Зеленой премии»

«Зеленую премию» в номинации «Бренды» выиграла группа Ингка с брендами Мега и ИКЕА. Конкурс был организован Российским экологическим оператором, курирующим мусорную реформу в РФ. Первые три места были объявлены на церемонии награждения 22 декабря в Москве.

«На участие в конкурсе поступило более тысячи заявок, и каждый проект, малый или крупный, невероятно важен для защиты нашего дома — нашей планеты. Каждый шаг — это большой вклад. А еще премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, — это люди», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Мега и Икеа стали лидерами по числу поданных проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение экологической культуры. Компании организовывают сбор вторсырья и снижают количество упаковки внутри, активно привлекают арендаторов и клиентов ко всем экоинициативам.

Например, в ресторанах магазинов ИКЕА все пищевые отходы направляются на переработку и превращаются в компост, а не отправляются на полигоны. В Республике Адыгея в магазине МЕГА собрали более 30 000 пакетов, из которых было сделано шесть скамеек. В магазинах сети устанавливаются контейнеры для раздельного сбора, а также проводятся регулярные акции по сбору и сдаче в переработку редких фракций.

Также компания проводит активные просветительские кампании, чтобы гости магазинов вообще не приобретали пластиковые пакеты и набирали воду в свои бутылки в зонах с питьевой водой.

Второе и третье места заняли Duracell Russia с проектом «Сдай батарейки вместе с Duracell» и компания «Экоплатформа» с системой сбора тары.

Победителей «Зеленой премии» наградили 22 декабря в Москве. Были отобраны лучшие проекты в семи номинациях — «Бренды», «Общество», «Культура/искусство», «Медиапроекты», «Образование», две номинации в «Зеленом рейтинге» — регионы и региональные операторы по обращению с ТКО. На конкурс было подано более тысячи заявок, по каждой категории были свои критерии. Жюри стали эксперты отрасли обращения с отходами и медийные личности, продвигающие экологический образ жизни.