Экология 14 июля 2023, 09:03 Июнь в этом году стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений Синоптик Вильфанд: июнь 2023 года стал самым жарким в истории наблюдений Unsplash

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Первый летний месяц в этом году оказался самым жарким на планете за всю историю наблюдений. Рекорды по теплу зафиксировали в Северной Атлантике, а в Антарктиде был самый низкий уровень морского льда. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Завершившийся июнь на земном шаре стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике», — сообщил он.

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По его словам, июнь по средним показателям был жарче на 0,5 градуса значений последних 30 лет. Рекорд до этого регистрировали в 2019 году.

Метеоролог добавил, что в июле теплая погода сохранится. Ведь этот месяц традиционно считается самым знойным. Вильфанд добавил, что 2023 год уже оказался на пятом месте среди самых жарких в истории и его позиции будут только расти.

Однако эта неделя июля для московского региона оказалась едва ли не самой холодной. Накануне столбики термометров в столице не поднимались выше +‎14…+‎16 градусов.