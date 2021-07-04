Июльское солнце согреет. Синоптик объяснил, ждать ли температурных рекордов в московском регионе

Погоду в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе будет определять арктический антициклон. Под лучами июльского солнца воздух к выходным прогреется до +30 градусов. Об этом «360» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Арктический антициклон несет с собой прохладный и сухой воздух, но по мере продвижения в московский регион он прогреется под лучами солнца. Температура воздуха в Москве превысит +25 градусов. Потеплеет и ночью — в темное время суток ожидается около +17…+19 градусов.

До +30 градусов столбики термометра могут подскочить к следующим выходным. В июле это не является особой редкостью, отметила метеоролог. Экстремальной жары пока не ожидается.

«Сильной жары в столичном регионе не прогнозируется. Потому что понятие „сильная жара“ для Московской области — это когда температура воздуха превышает отметку +35 градусов. Вот пока таких значений мы не ожидаем», — сказала Позднякова.

Всю грядущую неделю будет держаться солнечная и теплая погода без осадков.

Врач Ирина Добрецова ранее в беседе с «360» рассказала, как беречь здоровье в жаркие дни.