Июльское количество осадков в Москве превысило норму

Это еще не окончательный результат, так как дожди разной степени интенсивности и продолжительности продолжатся на протяжении всей недели.

Во вторник, 21 июля, в городе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дождь и гроза. Температура воздуха составит +20..+22 градуса. По области от +18 до +23. Ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Дожди и грозы пройдут в Москве местами в среду. Дневная температура в столице сохранится на уровне +20.+22 градусов. По области тоже без изменений от +18 до +23.

Ночь на четверг пройдет без дождей. Днем осадки снова вернутся, а с ними и небольшое понижение температуры. В Москве ожидается +18...+20, в Подмосковье +16...+21.

Кратковременные дожди и грозы останутся в Москве и области в пятницу и все выходные. Но если в последний рабочий день дневная температура останется на уровне +21 градуса, то к выходным потеплеет до +24.