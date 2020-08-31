Июль оказался рекордно теплым месяцем в России

Российские синоптики зафиксировали в июле среднюю температуру выше нормы. Таким образом, этот летний месяц стал самым теплым. Теперь он делит первое и второе места с июлем 2016 года.

«Июль, по данным Гидрометцентра России, оказался рекордным по теплу. Он делит первое и второе места с 2016 годом. Температура была выше нормы практически по всей территории страны», — привело РИА «Новости» слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом специалист отметил, что среднегодовая температура на Земле может побить рекорд четырехлетней давности. Год еще не закончился, но в целом погода в разных странах была неоднородной.

«Если говорить о территории нашей страны, то нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура выше нормы. Обычно все же пятнами бывает. Лето очень жаркое», — подчеркнул Вильфанд.

Он предупредил, что в ближайшие дни жителей юга европейской части России ждет опасная жара. В Сочи воздух прогреется до +37 градусов. Синоптик призвал остерегаться сильной жары.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что начало сентября в столичном регионе будет теплым. В первые четыре дня осени осадков не ожидается, а столбики термометров покажут днем до +24 градусов.