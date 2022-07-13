Игры и квесты на тему экологии устроили на форуме «Бирюса» под Красноярском

Экопросветительские активности при поддержке Российского экологического оператора устроили для участников форума «Бирюса» в Красноярском крае. В рамках первой смены «Карьера и занятость» 12 июля прошла интерактивная лекция «Экопривычки: как быть экологичным», а также игра «ЭкоАктивити» от Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».



«ППК РЭО при поддержке волонтеров-экологов „Делай!“ выступает сквозным экологическим партнером летней форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Программы, подготовленные волонтерами-экологами „Делай!“ совместно с РЭО, направлены на экологизацию форумной кампании Росмолодежи. Экоспросветительская активность является одним из важнейших направлений деятельности ППК. Всего мы планируем объединить под началом РЭО около 10 тысяч эковолонтеров», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.



Территория инициативной молодежи «Бирюса» — уникальный образовательный форум в формате палаточного городка на берегу Красноярского «моря», ежегодно объединяющий молодых людей со всей страны. В 2022 году форум разделен на три тематические смены, проходящие одна за другой.



Источник фото: телеканал «360»



«Мы подготовили интерактивную лекцию „Экопривычки: как быть экологичным“, на которой форумчане могли познакомиться с основами экологичного образа жизни, правилами сортировки отходов, ответственным потреблением ресурсов и другими важными составляющими экологической повестки. Затем для участников форума устроили игру „ЭкоАктивити“. Она направлена на повышение уровня экологической культуры у участников игры путем их ознакомления с различными экологическими терминами. Такими интерактивными мероприятиями мы рассчитываем привлечь больше молодежи к экоповестку и популяризовать экологичный образ жизни среди населения», — сказал PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.



Следующие экомероприятия для форума пройдут 30 июля в рамках третьей смены «Общество», где для участников заезда будет проведена деловая игра «Завод», направленная на понимание сути и природы современных производственных, природных и социальных процессов и явлений, знание экологического законодательства и принципов ответственного потребления и производства. Подробнее об экологизации форумов можно узнать на сайте проекта

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