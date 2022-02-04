Игрушки и мебель сделают обязательными для переработки в России

Игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке. Проект постановления правительства с такими изменениями подготовили Российский экологический оператор и Минприроды РФ.

«Для обеспечения 100% норматива утилизации с учетом массы выпускаемых товаров, ранее включенных в перечень и существующих мощностей переработки, требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год. Масса товаров, включаемых в перечень этим постановлением, составляет более 8 млн тонн ежегодно», — сообщили в ППК РЭО.

Там добавили, что технологические решения переработки этих товаров уже применяются в России и в мире. Мощностей, которые уже есть сейчас, для утилизации данных товаров недостаточно.

Проект устанавливает перечень товаров, упаковки товаров, которые подлежат утилизации после утраты ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации. До 2 марта будет проходить публичное обсуждение документа.

Список предлагается дополнить такими товарными группами, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона», «Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения». Кроме того, в перечень войдут «Изделия ножевые и столовые приборы», «Кабели волоконно-оптические, провода и кабели электронные и электрические прочие».

Большие группы представлены в проекте мебелью деревянной, из пластмасс, металлической, а также это обувь из дерева, полимерных и текстильных материалов, обувь резиновая. Также в списке значатся «Ручки, наборы пишущих принадлежностей», «Стекло листовое», «Стаканы и сосуды для питья, посуда из стекла, принадлежности из стекла, украшения для интерьера из стекла», «Шпалы и брусья деревянные железнодорожные или трамвайные».