Игрушки и мебель сделают обязательными для переработки в России

Игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке. Проект постановления правительства с такими изменениями подготовили Российский экологический оператор и Минприроды РФ.

«Новые товарные позиции мы добавляли по совокупности признаков. Это наличие аналогичных товаров и материалов в ранее утвержденном перечне, если материал товара однородный и его можно переработать с учетом существующего технологического развития, у него длительный срок разложения при попадании в окружающую среду, он выделяет вредные вещества. Сроки разложения здесь самые разные — от 100-200 лет у металла до одного миллиона лет у стекла, которое практически не разлагается. Поэтому средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры утилизации. Чтобы обеспечить 100% норматив утилизации необходимо создавать дополнительные предприятия», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Проект устанавливает перечень товаров, упаковки товаров, которые подлежат утилизации после утраты ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации. До 2 марта будет проходить публичное обсуждение документа.

Список предлагается дополнить такими товарными группами, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона», «Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения». Кроме того, в перечень войдут «Изделия ножевые и столовые приборы», «Кабели волоконно-оптические, провода и кабели электронные и электрические прочие».

Большие группы представлены в проекте мебелью деревянной, из пластмасс, металлической, а также это обувь из дерева, полимерных и текстильных материалов, обувь резиновая. Также в списке значатся «Ручки, наборы пишущих принадлежностей», «Стекло листовое», «Стаканы и сосуды для питья, посуда из стекла, принадлежности из стекла, украшения для интерьера из стекла», «Шпалы и брусья деревянные железнодорожные или трамвайные».

«Для обеспечения 100% норматива утилизации с учетом массы выпускаемых товаров, ранее включенных в перечень и существующих мощностей переработки, требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год. Масса товаров, включаемых в перечень этим постановлением, составляет более 8 млн тонн ежегодно», — сказал директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов.

Там добавили, что технологические решения переработки этих товаров уже применяются в России и в мире. Мощностей, которые уже есть сейчас, для утилизации данных товаров недостаточно.