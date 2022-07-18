Идеи школьников возьмут для модернизации сферы обращения с отходами

Сфера обращения с отходами требует серьезной модернизации. Только по итогам прошлого года объем мусора в России достиг 8,5 миллиарда тонн, а общий объем отходов уже превысил 53 миллиарда тонн. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее оценке, из накопившегося в России мусора можно построить восемь тысяч пирамид Хеопса.

«У нас практически восьмое чудо света — в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов», — подчеркнула Радионова.

По ее словам, главная проблема заключается в том, что в стране много предприятий, работающих на старом оборудовании. Поэтому нужны новые технологии, которые позволят сократить негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Радионова отметила, что для модернизации отрасли можно использовать разработки участников Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которую учредили по инициативе Росприроднадзора.

В этом году школьник из Санкт-Петербурга представил несколько своих изобретений, в том числе фотобиореактор «Каскад-1». Прибор при помощи микроводоросли хлореллы перерабатывает углекислый газ в кислород.

Юноша изучил уже действующие фотобиореакторы и разработал проект по увеличению площади прибора и повышения его эффективности. Использовать аппарат можно в больших помещениях. Это позволит снизить количество пыли и увлажнить воздух.

Микроводоросль нужно менять один-два раза в неделю, а остатки использовать в качестве корма для рыб.

Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» Росприроднадзор учредил для экопросвещения детей и подростков. Менее чем за четыре месяца приема заявок поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 17 зарубежных стран. В в девяти номинациях премии участвуют дети и подростки от шести до 17 лет. Работы для участия в премии принимают до 1 октября 2022 года на сайте премии.