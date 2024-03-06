Экология 06 марта 2024, 09:33 Художники из Китая, Кореи, Мексики привезли арт-объекты из отходов на выставку «Зеленого квадрата» РЭО

Читать 360tv в

Проекты зарубежных художников представили на площадке Всемирного фестиваля молодежи при поддержке Российского экологического оператора. На выставке «Зеленого квадрата» участники ВФМ-2024 могли ознакомиться с 21 арт-объектом из разных стран.

«При поддержке РЭО на ВФМ-2024 была организована выставка работ победителей „Зеленого квадрата“. Вместе с ними мы также представили работы художников из-за рубежа, в том числе из стран-участниц фестиваля. Арт-объекты представлены из Китая, Индии, Мексики, Нигерии, Кореи, Японии, Кот-д’Ивуара и Зимбабве. Их авторы также могли оценить российские арт-объекты из вторсырья, которые были созданы в рамках нашего конкурса „Зеленый квадрат“. Искусство позволяет привлечь внимание к вопросам экологии, необходимости переработки отходов и построения экономики замкнутого цикла, а также популяризировать экопривычки среди большого количества людей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На выставке представлен трэш-арт-художник Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, он известен своими картинами из частей старых телефонов и клавиатур. Его арт-объекты — это попытка достучаться до людей: сегодняшняя Африка принимает миллионы тонн отходов электроники из Европы, которые переработать пока нет возможности из-за неразвитой инфраструктуры на континенте.

Китайский художник Чжан Сяо представляет три фотографии из проекта «Шаньси». Все — о влиянии материальной культуры и модели чрезмерного потребления в Интернете на окружающую среду.

«Участники также могут увидеть самый высокий арт-объект из переработанного пластика „Тотем вечного сохранения воды“. Его создал скульптор из Марокко Медерик Тюрей. Мы хотим напомнить, что большое количество отходов может быть переработано, поэтому важно популяризировать раздельный сбор и использование перерабатываемой либо многоразовой упаковки», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Медерик Тюрей также представил арт-объекты из серии «Танцовщица живота» из металла.

Всего при поддержке РЭО на ВФМ-2024 выставлены арт-объекты 12 зарубежных авторов. Среди них картины «Три вопроса» и «Путь» художницы из Республики Корея Ли Чинчжу, арт-объект «Сангат» индийско-пакистанской художницы Маниши Геры Басвани, скульптура в костюме «Йоруба» художницы-экспрессионистки из Нигерии Мишель Окпаре, картины «Без названия» ивуарийского художника Аристида Куаме, арт-объект «Пластиковые ножи» из выброшенных предметов зимбабвийского художника Моффата Такадивы, картины в технике мозаики из фрагментов клавиатуры, экранов кнопочных телефонов, стекла, металла и пластика художника из Кот-д’Ивуара Муну Дезире Коффи.

Свои работы также представил мексиканский художник Альфредо де Стефано, молодая художница из Японии Юмико Оно, художница из Индии Навджот Альтаф, индийский фотограф, дизайнер и ювелир Шахид Датавала.