Хозяина нелегальной свалки в Дмитрове оштрафуют на 200 тысяч рублей

В Дмитровском городском округе, в поселке совхоза «Останкино», обнаружили нелегальную свалку. Ее площадь 5,6 тысячи квадратных метров, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Свалку нашли во время осмотра земель муниципальными контролерами. Тот участок, на котором была свалка, предназначен для производственных целей. Соответственно, навалов мусора на нем быть не должно.

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Сейчас муниципальные земельные инспекторы готовятся к проведению внеплановой проверки. Материалы предварительного осмотра направлены в прокуратуру. В результате проверки назначат административное наказание. Так, владельцу земли грозит штраф до 200 тысяч рублей.