Эксклюзив 21 марта 2023, 10:06 «Хорошая теплая погода». Метеоролог рассказал, как в Москве встретят астрономическую весну Метеоролог Шувалов предупредил о постепенном потеплении с дождями в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Несмотря на желтый уровень погодной опасности, в Москве в течение недели потеплеет. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил «360» о повышении среднесуточной температуры и небольших дождях.

По его словам, аккурат ко Дню весеннего равноденствия 21 марта, с которого должна начаться астрономическая весна, средняя температура воздуха стала положительной. Она утвердится буквально на всю неделю, причем с каждым днем все повышаясь и повышаясь. Если сейчас, по данным прогностического центра, максимальная дневная температура воздуха составляет +7…+9 градусов, то к концу недели повысится до +10…+12 градусов.

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«Точно гололедицы не будет из-за того, что пойдут дожди, и они смоют остатки льда, на котором могла бы проявить себя гололедица», — сказал метеоролог.

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Александр Шувалов объяснил, что все циклоны прошли намного северней Москвы и Санкт-Петербурга по траектории с юго-запада и юга Скандинавии на север Архангельской области. Благодаря этому столичный регион обосновался в теплом секторе. По этой же причине в ближайшие дни пройдут небольшие осадки и подует несильный ветер.

«У нас нормальный умеренный ветер. Хорошая теплая погода с несильным ветром и небольшими дождями, но они больше ко второй половине недели будут относиться — со второй половины дня среды, в четверг, пятницу небольшой перерыв, в субботу и воскресенье тоже пройдут небольшие дожди», — спрогнозировал он.

Действие желтого уровня погодной опасности в Москве и Московской области из-за возможной гололедицы на дорогах продлил до 22 часов 22 марта Гидрометцентр. Его специалисты не исключили возвращения холодов. Во вторник, 21 марта, днем они спрогнозировали +8…+10 градусов в Москве, +5…+10 градусов в Подмосковье, южный и юго-западный ветер скоростью от трех до восьми метров в секунду с небольшими дождями по области. На следующий день температура воздуха опустится до +7…+9 и +4…+9 градусов соответственно, преимущественно без осадков.