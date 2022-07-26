Холодный ветер и дождь придут в Петербург

В Санкт-Петербург придет серьезное похолодание, а также дожди. Такой информацией поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

Эксперт пояснил, что температура не будет подниматься выше 18 градусов. А уже 27 июля в город придет сильные дожди. Он подчеркнул, что сегодня, 26 июля, в Санкт-Петербурге будет последний теплый день на текущей неделе.

«Температура воздуха с сегодняшних +28 градусов постепенно понизится к выходным дням до +18…+20 градусов. Холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра. Санкт-Петербург он будет проходить в первой половине дня, так что все дожди должны закончиться к обеду», — пояснил специалист.