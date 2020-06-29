Холодный июнь на Урале. О причинах рассказал метеоролог

«Дай бог, в июле будет умеренная ситуация. На август был прогноз, что температура сохранится в пределах нормы», — поделилась Екатерина Пестрякова.

Метеорологи назвали 2020 год аномальным. Точный прогноз погоды не удается сформировать даже на ближайшие сутки.

Ранее шведский ученый Юхан Киленшерна предсказал, какие серьезные последствия вызовет потепление для городов и жителей Сибири.