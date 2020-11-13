Холодную зиму пообещали в европейской части России
Метеорологи спрогнозировали в европейской части России более холодную зиму, чем в прошлом году. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на метеоролога Анатолия Цыганкова.
Он пояснил, что при этом экстремальных морозов не будет. Температура воздуха будет держаться в пределах нормы. Также Цыганков уточнил, что это не очень точный прогноз, так как невозможно предугадать на такой долгий срок.
«Все зависит от циклонов и антициклонов, которые могут сформироваться за 5-7 дней», — пояснил он.