Экология 22 февраля 2023, 17:17 Холодная погода задержится в Тульской области в марте

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Март в Тульской области будет холодным. Солнца тоже ждать не стоит, безоблачная погода ожидается только 28 марта. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на данные Gismeteo.

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Снегопады и снег с дождем задержатся в регионе до 26 марта. Небольшое потепление произойдет в конце месяца. С 12 по 19 число по ночам температура будет опускаться до -17 градусов. Малооблачная погода будет стоять в области 9, 12, 27 и 29 марта.