Холод и дожди придут в Нижегородскую область | 360°

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Холод и дожди придут в Нижегородскую область

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В ближайшие выходные в Нижний Новгород придут холода и дожди. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Сильный ветер придет в регион 24 и 25 сентября. Кроме того, синоптики ожидают сильный дождь. Температура в субботу будет варьироваться на отметке от от +12 до +15 градусов. Вечером будет высокая вероятность грозы. Скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду.

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В воскресенье дождь будет ослабевать. Однако ясная погода начнется лишь вечером.

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