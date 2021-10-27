ХМАО и Самарская область получат 440 млн рублей от РЭО на мусорные заводы

Новый мусороперерабатывающий комплекс появится в Ханты-Мансийском автономном округе, а в Самарской области будет модернизирован объект по обработке твердых коммунальных отходов. Оба проекта финансово поддержит Российский экологический оператор (РЭО), который вложит в них 270 и 170 миллионов рублей соответственно. Софинансирование через выкуп облигационных займов одобрил Наблюдательный совет госкомпании.

«РЭО окажет финансирование в размере 270 миллионов рублей на первом этапе проекта, в рамках которого в Самарской области будет модернизирован объект по обработке ТКО мощностью 300 тысяч тонн. На втором этапе планируется строительство объекта по утилизации. Для финансирования проекта РЭО воспользуется мерой поддержки, которую нам одобрило правительство, — это облигационный заем», — сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Проект в Самарской области делится на два этапа: на первом инвестиции составят — 945 миллионов рублей, до конца 2022 года закончат модернизацию объекта мощностью 300 тысяч тонн и выходом полезных фракций на уровне 18%. Все ТКО, поступающие на завод, будут проходить обработку, и это будет соответствовать федеральному проекту. Российский экологический оператор на данном этапе даст финансирование в виде выкупа облигационного займа на срок 10 лет и ставкой купона 3,375% годовых.

Второй этап предполагает строительство объекта по утилизации, который включит в себя линию производства RDF-топлива мощностью 35 тысяч тонн ТКО, линию компостирования и переработки (ПЭТ) — 154 тысячи тонн. Утилизация ТКО достигнет 63%.

Всего проект позволит региону отправлять на обработку на 60% больше ТКО, таким образом всего в Самарской области будет обрабатываться 37% отходов (497 тысяч тонн). В год в регионе образуется 1,3 миллиона тонн ТКО.

Еще один проект, который одобрил Набсовет ППК РЭО, это новый мусороперерабатывающий комплекс в ХМАО мощностью 35 тысяч тонн обработки ТКО в год, половину из которых будут направлять на утилизацию.

«После соглашения о намерении, которое мы подписали с инвестором в августе, последовало уже официальное решение. Таким образом новый комплекс стал первым инвестпроектом в Югре, который мы профинансируем. Мерой поддержки стал выкуп облигаций, который нам одобрило правительство. Всего РЭО вложит в завод 170 миллионов рублей», — отметил Буцаев.

Всего инвестиции в этот проект составят 750 миллионов рублей. РЭО выкупит облигационный заем со сроком 10 лет и ставкой купона 3,375% годовых. Остальное финансирование предоставит правительство ХМАО (163 млн рублей) в форме капитального гранта и кредитная организация (387 млн рублей).

Доля ТКО, направляемых на обработку в регионе, сейчас составляет 13,8% (70,23 тысячи тонн). Проект поможет увеличить показатель на 49% (35 тысяч тонн). Утилизация на данный момент в ХМАО — 1,2% и будет увеличена на 200% (12,25 тысячи тонн). На компостирование будет уходить 35% ТКО от утилизируемых, на вторичные материальные ресурсы — 19%. Планируется, что завод будет открыт в 2023 году.