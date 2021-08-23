facebook_pixel
    23 августа 2021, 21:37

    Химикаты слили у ж/д станции в Самарской области

    Анастасия Кукова

    В Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ поступила информация о неизвестных, которые слили химикаты в окружающую среду около железнодорожной станции Тольятти. Следователи начали проверку полученных сведений.

    Офис президента Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Ведомство проинформировало, что 23 августа вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали химикаты в окружающую среду. Бочки с неустановленными веществами они закапывали в специально подготовленные ямы. Жители села Русская Боровка пожаловались на химический запах. Населенный пункт находится около места, где были захоронены вещества.

    Следователи готовятся к назначению нескольких экспертиз. Вместе со специалистами-экологами они оценят уровень загрязнения окружающей среды.

    В Ферзиковском районе Калужской области 19 августа в ручье были найдены десятки мертвых диких уток с птенцами. Они погибли в результате слива мазута.