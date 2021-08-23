Химикаты слили у ж/д станции в Самарской области

В Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ поступила информация о неизвестных, которые слили химикаты в окружающую среду около железнодорожной станции Тольятти. Следователи начали проверку полученных сведений.

Ведомство проинформировало, что 23 августа вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали химикаты в окружающую среду. Бочки с неустановленными веществами они закапывали в специально подготовленные ямы. Жители села Русская Боровка пожаловались на химический запах. Населенный пункт находится около места, где были захоронены вещества.

Следователи готовятся к назначению нескольких экспертиз. Вместе со специалистами-экологами они оценят уровень загрязнения окружающей среды.

В Ферзиковском районе Калужской области 19 августа в ручье были найдены десятки мертвых диких уток с птенцами. Они погибли в результате слива мазута.