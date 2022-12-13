Экология 13 декабря 2022, 12:00 Химеры, гибриды, киборги и люди расскажут об экологии в Москве

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РЭО выступил экопартнёром выставки в Музее Москвы

РЭО выступил генеральным экологическим партнёром выставки «О химерах, гибридах, киборгах и людях. Гид по неизбежному будущему». Проект посвящён взаимоотношениям человека с пространством природы, культуры и технологий, экспозиция открылась в Музее Москвы 5 декабря.

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«Необычное название выставки, экопартнёром которой мы выступаем, объединяет в себе названия «пограничных» существ. Таким образом, кураторы выставки заложили идею видоизменения живых организмов; не естественного, а из-за антропогенного фактора — безответственного вмешательства человека в окружающую среду. Это то, о чём мы в РЭО не устаём повторять: бездумное пользование ресурсами планеты и безалаберное отношение к отходам может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы этого избежать, должна сформироваться новая культура экологической осознанности. Причём этот культурный код должен быть един на всех уровнях: для государства, бизнеса, населения», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Формирование культуры осознанного потребления — одна из задач РЭО и фундамент становления экономики замкнутого цикла. По инициативе РЭО на выставке в Музее Москвы появится мастерская переработки, где посетители узнают о ресайклинге. Такой прикладной способ демонстрации возможностей переработки мы используем как один из основных элементов экологического просвещения», — отметил директор PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.

Техническое оборудование для мастерской переработки предоставил завод «Энергомаш». Главной фишкой мастерских станет экошредер, на котором можно измельчить пластик и переплавить в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Подобные мастерские переработки РЭО организовывал также при экологизации молодёжных форумов: «Экосистема», «Таврида», iВолга и др.

Выставка «О химерах, гибридах, киборгах и людях. Гид по неизбежному будущему» проходит по адресу: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2, первый корпус. Подробности и билеты — по ссылке.