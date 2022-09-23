Хакеры совершили DDos-атаку на Биржу ВМР | 360°

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Хакеры совершили DDos-атаку на Биржу ВМР

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Хакеры атаковали сайт Биржи вторичных материальных ресурсов сразу после объявления о запуске площадки. На работу сервиса DDos-атака не повлияла, а данные пользователей остались под защитой. Над созданием Биржи работал Российский экологический оператор.

«В ночь на 13 сентября, сразу после объявления о запуске электронной торговой площадки, на нее было произведено две DDos-атаки, в 04:00 и 07:00 утра. Безусловно они никак не повлияли на работоспособность площадки, как и на защиту персональных данных. Система имеет три уровня защиты и легко справляется с одновременной нагрузкой более 10 000 пользователей. С момента запуска на площадке зарегистрировано более 150 компаний, это и утилизаторы, и переработчики, и отходообразователи (производственные компании). Этот инновационный IT-продукт позволит отследить движение отходов по всей бизнес-цепочке от места образования до его вторичной переработки. Отходы могут и должны быть использованы повторно, это основа экономики замкнутого цикла, и наша площадка сделает использование отходов прозрачным», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

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«Сейчас работает отдел сопровождения партнеров, квалифицированные менеджеры помогают от момента регистрации, до создания личного кабинета в системе ЭДО. Более того, за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, он же консультант (брокер) — находит и подсвечивает нужные лоты на площадке», — добавил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП). Главное, что отличает площадку, созданную РЭО, это тщательный отбор ее участников. Каждый из них проходит верификацию, прежде чем выйти на биржу, в частности утилизатор должен получить регистрацию в специальном реестре РОП, в котором подтверждает свои мощности. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте площадки.

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