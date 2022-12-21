Экология 21 декабря 2022, 12:03 Хагги Вагги могут обложить экосбором

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Эти игрушки не перерабатываются и могут вредить природе.

Популярные среди детей игрушки Хагги Вагги, сереноголовые, Картун Кэт не подлежат переработке из-за многокомпонентного состава, заявили в Российском экологическом операторе. Кроме того, в них содержатся вредные вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. При этом игрушки пока не подпадают под правила расширенной ответственности производителей (РОП), когда за утилизацию товаров и упаковки отвечают сами компании: платят экосбор или самостоятельно занимаются переработкой. Но в РЭО не исключили, что в будущем такие товары из-за неперерабатываемости могут попасть в перечень РОП.

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«Ежегодно россияне скупают тонны игрушек. Ребенок в среднем получает 3−5 килограмм игрушек в год. Каждый год благодаря социальным сетям становятся популярны все больше неперерабатываемых игрушек: Хагги Вагги, сереноголовые, Картун Кэт и так далее. Они не подлежат утилизации из-за многокомпонентного состава. Поэтому в конце своего жизненного цикла оказываются на полигоне и выделяют вредные вещества в процессе разложения — фталаты, фенол, формальдегид, ртуть, свинец. Игрушки на данный момент не подпадают под РОП. Но они являются неперерабатываемыми товарами, не исключено, что в будущем они могут стать претендентами на попадание под экологическое регулирование. В преддверии Нового года мы призываем россиян внимательно подходить к покупке игрушек, а также стараться не выбрасывать их в мусорный бак и находить им применение уже после того, как ребенок ими воспользуется», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Например, фенолы легко окисляются и быстро разлагаются, тем самым снижая концентрацию кислорода. Особенно это опасно, если такая игрушка с фенолом окажется в воде. Это крайне негативно скажется на обитателях водоема — рыбы будут отравлены. То есть, например, если ребенок возьмет с собой к водоему Хагги Вагги или Кисси Мисси и нечаянно забудет его, это приведет к губительным последствиям, ведь в этих игрушках обнаружили фенол.

Ранее стало известно, что игрушки Хагги Вагги переполнены токсином фенолом: превышения выявили почти в 90% исследованных монстров. Эксперты предупредили, что при регулярном контакте с такой токсичной игрушкой ребенок может стать сонливым и страдать от головокружения.