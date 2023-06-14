Экология 14 июня 2023, 10:35 Хабаровский край возглавил топ регионов по продаже вторсырья в ДФО

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Приморье, Сахалин и Хабаровский край вошли в топ-3 регионов Дальневосточного федерального округа по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора.

«В ДФО в лидеры по торговле вторичными ресурсами вышли Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская область. Всего регионы ДФО разместили 31 лот на 30 млн рублей. Функционал площадки не ограничивается продажей вторсырья в соответствии с формированием экономики замкнутого цикла, но также включает в себя услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителя (РОП)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Хабаровский край разместил 10 лотов на 10 млн рублей в категориях золошлаковые отходы и полимеры. Приморский край — 16 лотов на 4 млн рублей в категориях стекло, полимеры, макулатура. Сахалинская область — 7 лотов на 8 млн рублей в категориях золошлаковые отходы, резина.

«Функционал Электронной торговой площадки постоянно расширяется и совершенствуется. На сегодняшний день на ней зарегистрировано более 900 компаний, размещено лотов на 1 млрд рублей», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).