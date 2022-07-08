Хабаровчан подключили к федеральной цифровой системе для жалоб на мусор

Теперь их обращения будет отрабатывать «РЭО Радар»

Жители Хабаровского края теперь могут оставлять сообщения о несвоевременном вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) через систему «РЭО Радар». Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Регион стал последним субъектом РФ, который присоединился к системе. Таким образом, россияне всех регионов теперь могут отправлять обращения в «РЭО Радар».

«С 1 июля в Хабаровском крае к работе по вывозу твердых коммунальных отходов приступил региональный оператор по обращению с ТКО „Хабавтротранс ДВ“. И вот, менее чем через неделю, 7 июля, регион подключился к нашей системе „РЭО Радар“. Теперь проблемы с вывозом отходов можно решать с помощью современной цифровой платформы, а не в ручном режиме, как это было ранее. Также отмечу, что это был единственный регион, который оставалось подключить к системе. Таким образом, теперь она покрывает всю страну. Напомню, „РЭО Радар“ позволяет оперативно собирать информацию от жителей по поводу несвоевременного вывоза отходов, несанкционированных свалок и так далее. Сейчас Хабаровский край проходит наладку всей системы обращения с ТКО. А „РЭО Радар“, уверен, станет отличным инструментом для налаживания более эффективной системы обращения с ТКО в регионе», — отметил Денис Буцаев.

На данный момент «Хабавтротранс ДВ» обслуживает Хабаровск и район им. Лазо. В РЭО проанализировали основные жалобы, которые поступают от жителей Хабаровского края в социальных сетях. В основном люди на данный момент жалуются на недостаток контейнеров, несоблюдение графика вывоза отходов и стихийные свалки. Благодаря РЭО Радару эти проблемы в регионе можно будет решать оперативно и системно.

Всего в России работает 181 региональный оператор. Одним из последних регионов, который подключился к «РЭО Радару» стала Москва.

«РЭО Радар» функционирует с 2019 года и был создан Российским экологическим оператором. В сервис можно направить сообщение о нарушении вывоза отходов. Операторы системы аккумулируют жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

На сайте https://radar.reo.ru можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Чтобы оставить сообщение, нужно загрузить фотографию и указать адрес, или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Жалобы передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» помог решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.