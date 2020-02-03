    03 февраля 2020, 10:34

    Густой смог накрыл Челябинскую область из-за выбросов с заводов. Фото

    Дарья Бунякова

    Сразу несколько городов Челябинской области окутал густой смог из-за выбросов предприятий. В регионе объявили режим неблагоприятных метеоусловий, а местные жители поделились снимками и видео из своих городов в соцсетях.

    Как рассказали в областном Минэкологии, режим НМУ ввели вечером 2 февраля. В Челябинске, Коркине, Карабаше и Златоусте он продержится до 19:00 (21:00 по московскому времени) 3 февраля, а в Магнитогорске — до 14:00 (16:00 по московскому времени). За это время предприятия должны будут на 15-20% уменьшишь объем выбросов. Сейчас специалисты делают замеры воздуха в передвижных лабораториях.

    Жители городов Челябинской области засняли смог и выложили фотографии в соцсети. На кадрах они показали дым, из-за которого почти ничего не видно.

    Источник фото: vk.com/nashchelyabinsk

    «Улица Косарева. Попробовал открыть и проветрить квартиру, не понравилось», — написал к своему фото подписчик из Челябинска.

    Густой смог накрыл Челябинскую область из-за выбросов с заводов. Фото | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/Владимир Ремович

    «Смотрю в окно, а тут у нас капец полный. Все в дыму, в смоге», — рассказывает за кадром другой житель города.