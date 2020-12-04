Гусев рассказал про одно из главных достижений в своей жизни

Речь идет о совместном проекте информагентства и «НАШЕго радио» «Экология начинается с тебя».

«Дело было в 2008 году. Я услышал выступление Андрея Макаревича, который рассказывал о проекте спасения бельков, позвонил в фонд защиты дикой природы, и нас отправили на берег Белого моря. Со мной были Александр Ф. Скляр, Артемий Троицкий, Лайма Вайкуле и Алена Свиридова и другие известные люди», — поделился Гусев.

По его словам, их высадили на берег и они легли на лед вокруг бельков, не дав тем самым охотникам подойти к детенышам тюленей, которых безжалостно истребляли.

«Это даже не охота, бельков забивают битами, это ужасно. И такой промысел был не только у нас, но и в Канаде, в Норвегии», — добавил Гусев.