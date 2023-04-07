Экология 07 апреля 2023, 11:22 Губерниев попросил россиян болеть за страну и сдавать шины на утилизацию

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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев снялся в новом ролике от Российского экологического оператора — куратора мусорной реформы.

На видео он призывает россиян сдавать шины на утилизацию. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, ролик был создан в рамках масштабной просветительской деятельности госкомпании.

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В новом ролике от РЭО спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обращается к жителям России с призывом: «Болей за страну не только на стадионе — сдай шины на утилизацию. Сделай Россию чище!».

«Ежегодно в России отходами становятся около 1 миллиона тонн автопокрышек. Вторичное сырье из отходов шин является востребованным и представляет ценность при производстве различных товаров и материалов. Его можно использовать в строительстве, в том числе в дорожном, например, при производстве модификаторов для асфальтобетона. Сейчас проводится большая работа в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, готовится к принятию законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которому за утилизацию упаковки и товаров будут отвечать сами компании, платить экосбор, который будет направлен на создание предприятий по утилизации отходов. Также важен сбор отходов, поэтому мы рассказываем о том, что делать с теми или иными видами отходов, в том числе автопокрышками — сдавайте их на утилизацию, чтобы больше отходов было возвращено в оборот», — сказал Денис Буцаев.

«Недавно благодаря Российскому экологическому оператору вел „репортаж“ по силовому экстриму. Наши финалисты совсем недавно в этом виде спорта, но уже отлично справляются. Болейте за свою страну не только на стадионе. Грядет сезон смены резины — сдавайте старые шины на утилизацию, не выбрасывайте — их можно переработать в очень полезное вторсырье. Сделайте Россию чище!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ролик с Губерниевым был опубликован в социальных сетях РЭО. Во «ВКонтакте» он уже собрал 1,7 млн просмотров.

«За все время экопросветительской деятельности РЭО подготовил 39 роликов, посвященных утилизации отходов и раздельному сбору. Мы выбрали социальную рекламу с привлечением медийных личностей России в качестве инструмента популяризации экологического образа жизни среди граждан нашей страны. Ролики активно распространяются по разным каналам, как в социальных сетях, так и на федеральном ТВ. Уверены, что многие россияне уже начали перенимать экопривычки и выбрали экологический образ жизни, в том числе благодаря экопросветительскому направлению деятельности РЭО», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

РЭО формирует медиабанк с экопросветительскими материалами, включающий плакаты, фотографии с производств и экоакций, уроки «Зеленой школы», ролики с социальной рекламой. С 2022 года РЭО расширил просветительскую кампанию и начал продвигать эковолонтерское движение в России.