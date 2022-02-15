Финансирование борьбы с лесными пожарами в регионах увеличат в 2,4 раза, в связи с этим по каждому субъекту определят целевые показатели, за которые лично будут отвечать губернаторы. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Увеличение финансирования влечет усиление ответственности за результат. И это должно быть закреплено юридически. Президентом поручено Правительству уже в марте определить целевые показатели кардинального сокращения лесных пожаров для каждого региона отдельно и по России в целом. И за достижение этих показателей губернаторы будут отвечать лично», — сказала Абрамченко.

Зампредседателя правительства уточнила, что с 2022 года ежегодный объем субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров увеличен с шести миллиардов до 14,2 миллиарда рублей. Более двух миллиардов рублей выделят на покупку семи тысяч единиц техники. СЕйчас оснащенность регионов необходимой техникой составляет почти 93%.

Абрамченко также указала на необходимость наладить работу с Генпрокуратурой по оценке выполнения региональных сводных планов тушения пожаров. Кроме того, к принятию готовится законопроект о повышении ответственности граждан и должностных лиц за нарушения и ущерб, связанные с пожарной безопасностью.