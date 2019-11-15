Грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма

«Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала. Все суда накануне шторма покинули нашу акваторию», — приводит агенство слова собеседника.

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В диспетчерской рассказали, что вода с территории порта уже начала уходить, однако на проходной она все еще доходит до 50 сантиметров. Среди работников предприятия никто не пострадал.

Сильнейший шторм разбушевался на юге острова Сахалин накануне. На данный момент в зоне влияния пришедшего в регион циклона находятся 12 муниципальных образований. Из-за разгула стихии закрыли паромную переправу Ванино — Холмск, а также междугородное автобусное сообщение. Сложности есть и с авиаперелетами — в аэропорту Южно-Сахалинска на прилет и вылет задержали несколько лайнеров.