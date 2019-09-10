«Грубо нарушили законодательство»: Госдума и РЭО дали оценку «двоечникам» мусорной реформы

Причиной отставания регионов в реализации «мусорной реформы» может становиться нежелание компаний приходить на конкурсы. По словам замглавы РЭО Вячеслава Духина, так бывает, когда условия государственного контракта невыгодны для ведения бизнеса регионального оператора.

Как стало известно газете «Коммерсант», на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами пока не перешли 11 регионов. Среди них Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, а также Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области. Еще в восьми регионах работа выполнена неполностью: региональный оператор выбран по одной из трех территориальных зон. К таким субъектам относятся: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл.

В ответ на вопрос телеканала «360» о положении дел в Московской области, замглавы РЭО отметил, что данный субъект РФ движется полностью в рамках реформы и находится в «зеленой зоне»: у Подмосковья есть электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько региональных операторов, активно создается новая инфраструктура.

Регионы должны были перейти на новую систему с 1 января 2019 года. В рамках нее за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.

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Как стало известно газете, в Архангельской области региональные операторы отказались от работы. Во Владимирской области оператор тоже решил расторгнуть заключенный контракт, не сумев договориться с подрядчиками о вывозе мусора. В связи с этим в регионе перенесли срок вступления в действие «мусорной реформы» на 1 января 2020 года. В Забайкальском крае тоже перенесли действие реформы из-за похожей проблемы. В Краснодарском крае на новую схему перейдут в 2020-м из-за приостановки действия договоров с десятью региональными операторами.

При этом в Госдуме обращают внимание на то, что регионы, которые не перешли на новую схему, грубо нарушили законодательство. Старт «мусорной реформы» планировался на 2017 год, потом запуск перенесли на 2019-й. При этом регионам дали возможность перенести его еще на год при форс-мажорных обстоятельствах, каким является уход регионального оператора.