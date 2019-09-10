«Грубо нарушили законодательство»: Госдума и РЭО дали оценку «двоечникам» мусорной реформы
Как стало известно газете «Коммерсант», на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами пока не перешли 11 регионов. Среди них Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, а также Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области. Еще в восьми регионах работа выполнена неполностью: региональный оператор выбран по одной из трех территориальных зон. К таким субъектам относятся: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области, Марий Эл.
В ответ на вопрос телеканала «360» о положении дел в Московской области, замглавы РЭО отметил, что данный субъект РФ движется полностью в рамках реформы и находится в «зеленой зоне»: у Подмосковья есть электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько региональных операторов, активно создается новая инфраструктура.
Регионы должны были перейти на новую систему с 1 января 2019 года. В рамках нее за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.
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Как стало известно газете, в Архангельской области региональные операторы отказались от работы. Во Владимирской области оператор тоже решил расторгнуть заключенный контракт, не сумев договориться с подрядчиками о вывозе мусора. В связи с этим в регионе перенесли срок вступления в действие «мусорной реформы» на 1 января 2020 года. В Забайкальском крае тоже перенесли действие реформы из-за похожей проблемы. В Краснодарском крае на новую схему перейдут в 2020-м из-за приостановки действия договоров с десятью региональными операторами.
При этом в Госдуме обращают внимание на то, что регионы, которые не перешли на новую схему, грубо нарушили законодательство. Старт «мусорной реформы» планировался на 2017 год, потом запуск перенесли на 2019-й. При этом регионам дали возможность перенести его еще на год при форс-мажорных обстоятельствах, каким является уход регионального оператора.