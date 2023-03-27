Экология 27 марта 2023, 22:31 Грозы и сильный ветер придут в Ростовскую область

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Сильные грозы и шквалистый ветер придут в Ростовскую область уже на этой неделе. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В период с 28 по 29 марта порывы ветра в области составят до 18-20 метров в секунду. Также в регионе начнутся грозы. Ночью температура может опускаться до нуля градусов, написал RT.

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Днем 29 марта температура в регионе составит +9 градусов. В юго-восточной части области — +15 градусов.